Ricardo Quaresma bombası! TFF 1. Lig...
Süper Lig hedefiyle yola çıkan Altay, transfer bombasını patlatmak için atağa kalktı. Siyah-beyazlı takımın hedefinde Portekizli yıldız Ricardo Quaresma bulunuyor. İzmir ekibinin 36 yaşındaki oyuncuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.
Siyah-beyazlıların futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok'un, Quaresma ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. İlk temasın olumlu olduğu Q7, görüşmelerin devamı için İzmir'e davet edildi. Portekizli yıldızın önümüzdeki günlerde şehre gelmesi bekleniyor.
SÜPER LİG'DEN TALİBİ VAR
Siyah-beyazlı yöneticilerin, görüşmede sezon planlaması ve projelerini detaylı biçimde Quaresma'ya anlatacağı bildirildi. Süper Lig'den de talipleri bulunan yıldız ile 2 yıllık sözleşme yapmayı planlayan Altay'ın, yüz yüze görüşmede Portekizli starı ikna etmesi bekleniyor. Son olarak Kasımpaşa forması giyen Quaresma, Portekiz futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak görülüyor. Barcelona, İnter, Chelsea ve Porto gibi takımlarda oynayan Q7, Beşiktaş'ta da 2 dönem forma giymişti.
- 16.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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