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16 Ağustos 2020, Pazar
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bombası! 1. Lig...

Ricardo Quaresma bombası! TFF 1. Lig...

hedefiyle yola çıkan Altay, bombasını patlatmak için atağa kalktı. Siyah-beyazlı takımın hedefinde Portekizli yıldız bulunuyor. ekibinin 36 yaşındaki oyuncuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Siyah-beyazlıların şube sorumlusu Hilmi Bozok'un, Quaresma ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. İlk temasın olumlu olduğu Q7, görüşmelerin devamı için 'e davet edildi. Portekizli yıldızın önümüzdeki günlerde şehre gelmesi bekleniyor.

SÜPER LİG'DEN TALİBİ VAR
Siyah-beyazlı yöneticilerin, görüşmede sezon planlaması ve projelerini detaylı biçimde Quaresma'ya anlatacağı bildirildi. 'den de talipleri bulunan yıldız ile 2 yıllık sözleşme yapmayı planlayan Altay'ın, yüz yüze görüşmede Portekizli starı ikna etmesi bekleniyor. Son olarak forması giyen Quaresma, Portekiz futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak görülüyor. , İnter, ve Porto gibi takımlarda oynayan Q7, 'ta da 2 dönem forma giymişti.

  1. 16.8.2020
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