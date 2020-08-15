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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Samsunspor'da corona krizi! Maç iptal edildi...

'da corona krizi! Maç iptal edildi...

Samsunspor'da corona krizi! Maç iptal edildi...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün etkisi futbol dünyasında da devam ediyor. , ve 'un ardından 1. Lig ekiplerinden 'da da pozitif vakaya rastlanırken, Kocaelispor ile oynanacak hazırlık maçı da iptal edildi.

Yılport Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bugün oynayacağımız hazırlık maçı öncesi dün takım oyuncularımıza, teknik heyetimize, sağlık ve destek kadrolarımızdaki çalışanlarımız için Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonuçlarının pozitif çıkması sonucu bugün saat 17.00'de Bolu Koru Otel antrenman sahasında 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile oynayacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir." denildi.

  1. 15.08.2020
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