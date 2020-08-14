Adana Demirspor'dan 'tescil' açıklaması! "Başvurumuz..."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF'nin ligleri tescil edip Süper Lig'in 21 takımla oynanacağının kesinleşmesinin ardından flaş bir açıklamada bulundu.

"BAŞVURUMUZ TFF'DE"

Sosyal medyadan açıklamada bulunan Murat Sancak, son günlerde artarak devam eden beklenti ve dedikodularla ilgili olarak, "Çok değerli ADS (Adana Demirspor) taraftarları, dedikodulara itibar etmeyin. Başvuru federasyona yapılır. Kulüpler Birliğine değil. Karar mercii TFF'dir. Bizim başvurumuz var. Takdir onay TFF'dedir." dedi.

Murat Sancak "Çok değerli ADS taraftarları federasyondan net karar geldikten sonra, genel bir bilgilendirme ve yaşanan süreci neden, niçin, nasıl olduğunu açıklığıyla anlatacağım. O yüzden benden duymadığınız, resmi açıklamalar dışında sosyal medyada yapılan hiçbir habere inanmayın, itibar etmeyin" ifadesini kullandı.