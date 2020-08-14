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14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor'dan 'tescil' açıklaması! "Başvurumuz..."

'dan 'tescil' açıklaması! "Başvurumuz..."

Adana Demirspor'dan 'tescil' açıklaması! "Başvurumuz..."

1. Lig ekiplerinden 'un Başkanı , TFF'nin ligleri tescil etme kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Sancak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, TFF'ye 'e yükselmek için başvuruda bulunduklarını belirtip, tescil kararının bu başvuruyu etkilemediğini ifade etti.

Başkanı , 'nin ligleri tescil edip 'in 21 takımla oynanacağının kesinleşmesinin ardından flaş bir açıklamada bulundu.

"BAŞVURUMUZ TFF'DE"
Sosyal medyadan açıklamada bulunan Murat Sancak, son günlerde artarak devam eden beklenti ve dedikodularla ilgili olarak, "Çok değerli ( Demirspor) taraftarları, dedikodulara itibar etmeyin. Başvuru federasyona yapılır. Kulüpler Birliğine değil. Karar mercii TFF'dir. Bizim başvurumuz var. Takdir onay TFF'dedir." dedi.

Murat Sancak "Çok değerli ADS taraftarları federasyondan net karar geldikten sonra, genel bir bilgilendirme ve yaşanan süreci neden, niçin, nasıl olduğunu açıklığıyla anlatacağım. O yüzden benden duymadığınız, resmi açıklamalar dışında sosyal medyada yapılan hiçbir habere inanmayın, itibar etmeyin" ifadesini kullandı.

  1. 14.08.2020
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