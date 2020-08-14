Adana Demirspor'dan 'tescil' açıklaması! "Başvurumuz..."
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, TFF'nin ligleri tescil etme kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Sancak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, TFF'ye Süper Lig'e yükselmek için başvuruda bulunduklarını belirtip, tescil kararının bu başvuruyu etkilemediğini ifade etti.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF'nin ligleri tescil edip Süper Lig'in 21 takımla oynanacağının kesinleşmesinin ardından flaş bir açıklamada bulundu.
"BAŞVURUMUZ TFF'DE"
Sosyal medyadan açıklamada bulunan Murat Sancak, son günlerde artarak devam eden beklenti ve dedikodularla ilgili olarak, "Çok değerli ADS (Adana Demirspor) taraftarları, dedikodulara itibar etmeyin. Başvuru federasyona yapılır. Kulüpler Birliğine değil. Karar mercii TFF'dir. Bizim başvurumuz var. Takdir onay TFF'dedir." dedi.
Murat Sancak "Çok değerli ADS taraftarları federasyondan net karar geldikten sonra, genel bir bilgilendirme ve yaşanan süreci neden, niçin, nasıl olduğunu açıklığıyla anlatacağım. O yüzden benden duymadığınız, resmi açıklamalar dışında sosyal medyada yapılan hiçbir habere inanmayın, itibar etmeyin" ifadesini kullandı.
- 14.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adana Demirspor'dan 'tescil' açıklaması! "Başvurumuz..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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