TFF bütün ligleri tescil etti
Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, 2019-20 sezonu için tüm ligleri tescil ettiğini açıkladı. Daha önceden açıklandığı üzere Süper Lig'den düşen takım olmazken, Hatayspor, BB. Erzurumspor ve Fatih Karagümrük takımlarının Süper Lig'e yükseldiği duyuruldu. Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazandığı, Medipol Başakşehir'in de Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon tamamladığı tescil edildi.
TFF Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunda Süper Lig, TFF 1'inci Lig, TFF 2'nci Lig, TFF 3'üncü Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e yükselen takımların müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26'ncı maddesi hükmü gereğince tesciline karar verildiği belirtildi.
TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
2019 - 2020 sezonunda Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2.Lig, TFF 3.Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e yükselen takımların müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline,
Buna göre;
2019 - 2020 Sezonu Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,
Süper Lig'i 1. olarak tamamlayan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor A.Ş.'nin Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline,
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 29.07.2020 tarih ve 44 sayılı kararına istinaden;
2019-2020 Sezonunda Süper Lig, TFF 1. Lig TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de küme düşmenin uygulanmamasına,
TFF 1. Lig müsabakaları sonucunda 1. ve 2. sıraları alan Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Fatih Karagümrük A.Ş. takımlarının Süper Lig'e yükseltilmelerine,
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 1. sırada yer alan Yılport Samsunspor ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1. sırada yer alan Bandırmaspor takımları ile tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanan Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Tuzlaspor A.Ş. takımının TFF 1. Lig'e yükseltilmelerine,
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 1. sırada yer alan Serik Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta 1. sırada yer alan Kocaelispor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta 1. sırada yer alan Karacabey Belediye Spor A.Ş. ile tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanan grup içi Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Anagold 24Erzincanspor, Turgutluspor ve Pazarspor takımlarının TFF 2. Lig'e yükseltilmelerine,
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de ekteki mevcut puan durumuna göre 11 grupta 1. sırada yer alan Mardin Büyükşehir Başakspor (Mardin), Kahta 02 Spor (Adıyaman), Arhavispor (Artvin), Çarşambaspor (Samsun), İçel İdmanyurdu Spor (Mersin), Kırıkkale Büyük Anadolu Spor (Kırıkkale), Kestel Spor (Antalya), Bergama Belediyespor (İzmir) Bursa Yıldırımspor (Bursa) Yalovaspor (Yalova) ve Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (İstanbul) takımları ile Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 29.07.2020 tarih ve 44 sayılı kararına istinaden; Spor Toto Bölgesel Amatör Lig gruplarında 1. sırada yer alan takım ile aralarında en fazla 3 puan olan Siirt İl Özel İdaresi Spor (Siirt) Ceyhanspor (Adana), Isparta 32 Spor (Isparta), Karaman Belediyespor (Karaman), Belediye Kütahyaspor (Kütahya), Edirnespor (Edirne), Tekirdağspor (Tekirdağ), Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş. (İstanbul), Adıyaman 1954 Spor (Adıyaman) takımlarının TFF 3.Lig'e yükseltilmelerine,
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 14.08.2020 tarih ve 45 sayılı toplantısında karar verilmiştir.
- 14.08.2020
- Güncelleme: 14.08.2020 19:14
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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