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07 Temmuz 2020, Salı
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'i andı

Türkiye Futbol Federasyonu Turgay Şeren'i andı

(), daha önce A 'nın ve 'ın kalesini korumuş başarılı kalecilerden 'in ölümünün dördüncü yılı olması dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

'nin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "A Milli Futbol Takımımız ve 'ın eski kalecisi, 'in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulunan merhum 'i vefatının dördüncü yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

  1. 07.07.2020
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