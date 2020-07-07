Türkiye Futbol Federasyonu Turgay Şeren'i andı

TFF'nin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "A Milli Futbol Takımımız ve Galatasaray'ın eski kalecisi, Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulunan merhum Turgay Şeren'i vefatının dördüncü yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.