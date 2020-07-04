TFF ve kulüplerden Hendek faciası için başsağlığı mesaj
TFF ile tüm kulüpler, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada vefat eden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF ile tüm kulüpler, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada vefat eden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayımladı. TFF, mesajında, "Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve sevenlerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF ve kulüplerden Hendek faciası için başsağlığı mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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