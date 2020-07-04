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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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ve kulüplerden Hendek faciası için başsağlığı mesaj

TFF ve kulüplerden Hendek faciası için başsağlığı mesaj

ile tüm kulüpler, 'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada vefat eden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayımladı.

ile tüm kulüpler, 'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada vefat eden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayımladı. TFF, mesajında, "Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve sevenlerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

  1. 4.7.2020
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