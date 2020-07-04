TFF ve kulüplerden Hendek faciası için başsağlığı mesaj

TFF ile tüm kulüpler, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada vefat eden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayımladı. TFF, mesajında, "Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve sevenlerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.