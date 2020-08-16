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16 Ağustos 2020, Pazar
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Taşyürek Yarenler’de

Taşyürek Yarenler’de

'da teknik direktörlük görevine getirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ahmet Taşyürek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

'da teknik direktörlük görevine getirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ahmet Taşyürek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Taşyürek'in yardımcılık görevlerine ise Kazım Akgün, Onur Baş, Gökhan Alaş, Muzaffer Çaylı ve Metin Kantarcı getirildi.

  1. 16.8.2020
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