Taşyürek Yarenler’de

Boluspor'da teknik direktörlük görevine Ahmet Taşyürek getirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ahmet Taşyürek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Taşyürek'in yardımcılık görevlerine ise Kazım Akgün, Onur Baş, Gökhan Alaş, Muzaffer Çaylı ve Metin Kantarcı getirildi.