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16 Ağustos 2020, Pazar
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’da Ufuk tamam

Altınordu’da Ufuk tamam

, iç transferde sol bek 'la 1 yıllık anlaşma sağladı. Yuvada kalan 30 yaşındaki savunmacı, kırmızı- lacivertli takımla antrenmanlara başladı.

, iç transferde sol bek 'la 1 yıllık anlaşma sağladı. Yuvada kalan 30 yaşındaki savunmacı, kırmızı- lacivertli takımla antrenmanlara başladı. Geçtiğimiz sezon 'dan edilen tecrübeli oyuncu, ilk yılında ligde 23 karşılaşmada görev aldı ve 1 asist yaptı.

  1. 16.8.2020
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