Adana Demir'in Marco Paşa ısrarı
Süper Lig hasretini dindirmek isteyen Adana Demir, Altay’ın golcüsü Paixao’da kararlı. Şimşekler, 35 yaşındaki santrfor için 750 bin euro’yu gözden çıkarttı.
Altay'ın usta golcüsü Marco Paixao için Adana Demirspor'un devrede olduğu iddia edilmişti. Mavi-lacivertli ekibin bu transferde ısrarcı olduğu ve önümüzdeki günlerde tarafların bir araya geleceği bildirildi. Mavi Şimşekler'in, Portekizli forvet için 750 bin Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor. 'Marco Paşa', Altay'da 1. Lig'de önceki sezon 29, geçen sezon 22 gol atarak üst üste iki kez gol kralı oldu. Paixao, geçen sezon pandemi nedeniyle lige verilen arada sözleşmesini 2 yıl daha uzatmıştı.
- 16.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adana Demir'in Marco Paşa ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.