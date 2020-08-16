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16 Ağustos 2020, Pazar
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'in ısrarı

Adana Demir'in Marco Paşa ısrarı

hasretini dindirmek isteyen , Altay’ın golcüsü Paixao’da kararlı. Şimşekler, 35 yaşındaki santrfor için 750 bin euro’yu gözden çıkarttı.

Altay'ın usta golcüsü Marco Paixao için Adana Demirspor'un devrede olduğu iddia edilmişti. Mavi-lacivertli ekibin bu transferde ısrarcı olduğu ve önümüzdeki günlerde tarafların bir araya geleceği bildirildi. Mavi Şimşekler'in, Portekizli forvet için 750 bin Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor. '', Altay'da 1. Lig'de önceki sezon 29, geçen sezon 22 gol atarak üst üste iki kez gol kralı oldu. Paixao, geçen sezon pandemi nedeniyle lige verilen arada sözleşmesini 2 yıl daha uzatmıştı.

  1. 16.8.2020
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