Keçiören’de 3 imza birden

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, imza şov yaptı. Başkent ekibi, orta sahaya G.Birliği'nden Emre Gündoğdu (21), kanat hattına Adana Demir'den Emre Uruç (26) ve forvete de Kırklareli'den Malik Karaahmet'i (20) transfer etti. Keçiören daha önce Mustafa Tahir Babaoğlu, Oğuzhan Erdoğan ile Edon Hasani'yi almıştı.