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16 Ağustos 2020, Pazar
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Keçiören’de 3 imza birden

Keçiören’de 3 imza birden

1. Lig ekibi Keçiörengücü, imza şov yaptı. Başkent ekibi, orta sahaya G.Birliği'nden Gündoğdu (21), kanat hattına 'den Emre Uruç (26) ve forvete de 'den 'i (20) etti.

1. Lig ekibi Keçiörengücü, imza şov yaptı. Başkent ekibi, orta sahaya G.Birliği'nden Gündoğdu (21), kanat hattına 'den Emre Uruç (26) ve forvete de 'den 'i (20) etti. Keçiören daha önce Mustafa Tahir Babaoğlu, Oğuzhan Erdoğan ile Edon Hasani'yi almıştı.

  1. 16.8.2020
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