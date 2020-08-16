Keçiören’de 3 imza birden
TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, imza şov yaptı. Başkent ekibi, orta sahaya G.Birliği'nden Emre Gündoğdu (21), kanat hattına Adana Demir'den Emre Uruç (26) ve forvete de Kırklareli'den Malik Karaahmet'i (20) transfer etti.
TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, imza şov yaptı. Başkent ekibi, orta sahaya G.Birliği'nden Emre Gündoğdu (21), kanat hattına Adana Demir'den Emre Uruç (26) ve forvete de Kırklareli'den Malik Karaahmet'i (20) transfer etti. Keçiören daha önce Mustafa Tahir Babaoğlu, Oğuzhan Erdoğan ile Edon Hasani'yi almıştı.
- 16.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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