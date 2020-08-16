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16 Ağustos 2020, Pazar
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’a Kazım piyangosu

Altay’a Kazım piyangosu

stoperi Cenk Özkacar'ı 'a 1.5 milyon euro'ya Lyon'a gönderen 'da, 17 yaşındaki Karataş'a da Gent talip oldu.

forvetle ilgilendiğini siyah-beyazlı kulübe bildiren ekibi, önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacak. 2022'ye kadar kontratı olan için 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan pay isteniyor.

  1. 16.8.2020
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