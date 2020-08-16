Ferhat Öztorun Tuzla’da
Konyaspor ile yollarını ayıran Ferhat Öztorun'un yeni durağı Tuzlaspor oldu. 33 yaşındaki sol bek, 1. Lig'in yeni ekibine imza attı.
Konyaspor ile yollarını ayıran Ferhat Öztorun'un yeni durağı Tuzlaspor oldu. 33 yaşındaki sol bek, 1. Lig'in yeni ekibine imza attı. 3 yıldır Konya'da oynayan Ferhat, geçen sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı. Deneyimli oyuncunun adı Erzurumspor'la da anılıyordu.
- 16.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ferhat Öztorun Tuzla’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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