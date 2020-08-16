Ferhat Öztorun Tuzla’da

Konyaspor ile yollarını ayıran Ferhat Öztorun'un yeni durağı Tuzlaspor oldu. 33 yaşındaki sol bek, 1. Lig'in yeni ekibine imza attı. 3 yıldır Konya'da oynayan Ferhat, geçen sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı. Deneyimli oyuncunun adı Erzurumspor'la da anılıyordu.