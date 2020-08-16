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16 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Ferhat Öztorun Tuzla’da

Tuzla’da

Ferhat Öztorun Tuzla’da

ile yollarını ayıran 'un yeni durağı Tuzlaspor oldu. 33 yaşındaki sol bek, 1. Lig'in yeni ekibine imza attı.

ile yollarını ayıran 'un yeni durağı Tuzlaspor oldu. 33 yaşındaki sol bek, 1. Lig'in yeni ekibine imza attı. 3 yıldır 'da oynayan Ferhat, geçen sezon 'de 10 maça çıktı. Deneyimli oyuncunun adı Erzurumspor'la da anılıyordu.

  1. 16.8.2020
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