Altay durmuyor

Süper Lig'e yükselmeyi kafaya koyan Altay, derin bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Teknik direktörlük koltuğuna Yücel İldiz'i getiren İzmir ekibi, iki futbolcuya daha kancayı taktı. İlk olarak önceki gün Gençlerbirliği kariyerine noktayı koyan tecrübeli sağ bek Erdem Özgenç ile görüşme yapıldı. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 35 yaşındaki futbolcu geçen sezon 23 karşılaşmaya çıkarken 3 asist yapmıştı. Erdem'in Altay'a sıcak baktığı öğrenildi.

4 YILDIR ANKARA'DAYDI

Ankaragücü'nden ayrılan stoper Alihan Kubalas için de girişimlere başlandı. Geçen sezon Ankaragücü'nde 10 maça çıkan ve 1 gol atan 28 yaşındaki stoper, 2016'dan bu yana başkent temsilcisindeydi. Siyahbeyazlılar, Bursaspor'un 30 yaşındaki 10 numarası Recep Aydın'a da talip oldu. Geçen sezon yeşil-beyazlılarda 25 maça çıkan Recep, 3 gol, 3 asist yapmıştı. Öte yandan 3.5 yıldır Altay'da forma giyen sağ bek Murat Uslu ise takımdan ayrıldı.