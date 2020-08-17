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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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durmuyor

Altay durmuyor

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü’nden ayrılan ve ’nden kopan ile görüşmelere başladı. Bursalı da listeye girdi.

Süper Lig'e yükselmeyi kafaya koyan , derin bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Teknik direktörlük koltuğuna 'i getiren ekibi, iki futbolcuya daha kancayı taktı. İlk olarak önceki gün kariyerine noktayı koyan tecrübeli sağ bek ile görüşme yapıldı. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 35 yaşındaki futbolcu geçen sezon 23 karşılaşmaya çıkarken 3 asist yapmıştı. Erdem'in Altay'a sıcak baktığı öğrenildi.

4 YILDIR ANKARA'DAYDI
Ankaragücü'nden ayrılan stoper için de girişimlere başlandı. Geçen sezon Ankaragücü'nde 10 maça çıkan ve 1 gol atan 28 yaşındaki stoper, 2016'dan bu yana başkent temsilcisindeydi. Siyahbeyazlılar, 'un 30 yaşındaki 10 numarası 'a da talip oldu. Geçen sezon yeşil-beyazlılarda 25 maça çıkan Recep, 3 gol, 3 asist yapmıştı. Öte yandan 3.5 yıldır Altay'da forma giyen sağ bek Murat Uslu ise takımdan ayrıldı.

  1. 17.8.2020
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