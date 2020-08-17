Altay durmuyor
Siyah-beyazlılar, Ankaragücü’nden ayrılan Alihan Kubalas ve Gençlerbirliği’nden kopan Erdem Özgenç ile görüşmelere başladı. Bursalı Recep Aydın da listeye girdi.
Süper Lig'e yükselmeyi kafaya koyan Altay, derin bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Teknik direktörlük koltuğuna Yücel İldiz'i getiren İzmir ekibi, iki futbolcuya daha kancayı taktı. İlk olarak önceki gün Gençlerbirliği kariyerine noktayı koyan tecrübeli sağ bek Erdem Özgenç ile görüşme yapıldı. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 35 yaşındaki futbolcu geçen sezon 23 karşılaşmaya çıkarken 3 asist yapmıştı. Erdem'in Altay'a sıcak baktığı öğrenildi.
4 YILDIR ANKARA'DAYDI
Ankaragücü'nden ayrılan stoper Alihan Kubalas için de girişimlere başlandı. Geçen sezon Ankaragücü'nde 10 maça çıkan ve 1 gol atan 28 yaşındaki stoper, 2016'dan bu yana başkent temsilcisindeydi. Siyahbeyazlılar, Bursaspor'un 30 yaşındaki 10 numarası Recep Aydın'a da talip oldu. Geçen sezon yeşil-beyazlılarda 25 maça çıkan Recep, 3 gol, 3 asist yapmıştı. Öte yandan 3.5 yıldır Altay'da forma giyen sağ bek Murat Uslu ise takımdan ayrıldı.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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