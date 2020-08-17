Cenk Özkacar imza için Fransa'ya gitti
TFF 1. Lig takımlarından Altay'da forma giyen genç futbolcu Cenk Özkacar, Fransız ekibi Lyon'la sözleşme imzalamak üzere Fransa'ya gitti. İşte milli oyuncunun bonservis bedeli detayları...
TFF 1. Lig'deki tek sezonluk performansıyla, bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ve Manchester City gibi devleri eleyerek yarı finale çıkan Lyon'a transfer olan Cenk, yeni takımında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerse Altay 500 bin Euro daha bonus kazanacak. Ümit Milli Takım formasını da terleten Cenk'in anlaşmasında maç sayısına göre farklı bonus maddelerinin yer aldığı da öğrenildi.
İki kulüp arasında imzalanan protokol nedeniyle Cenk, transferi konusunda hiçbir açıklama yapmadan İzmir-İstanbul aktarmalı Lyon uçağına binerek Fransa'ya hareket etti. Cenk, 2018-19 sezonunu 3. Lig'de Karacabey Belediyespor'da kiralık geçirmiş, geçen sezon ilk kez Altay'da A takım formasını giymişti.
- 17.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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