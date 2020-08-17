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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Cenk Özkacar Lyon'la imzalıyor! İşte bonservisi

Cenk Özkacar imza için 'ya gitti

Cenk Özkacar imza için Fransa'ya gitti

1. Lig takımlarından Altay'da forma giyen genç futbolcu Cenk Özkacar, Fransız ekibi 'la sözleşme imzalamak üzere 'ya gitti. İşte milli oyuncunun bonservis bedeli detayları...

1. Lig'deki temsilcisi Altay'ın 19 yaşındaki genç stoperi Cenk Özkacar, olduğu Ligue 1 ekibi Olympique 'la sözleşme imzalamak için bu sabah 'ya gitti. Lyon bu transfer için Altay'a 1.5 milyon Euro (13 milyon TL) bonservis bedeli ödeyecek. İzmir ekibi, oyuncunun başka bir kulübe satışından yüzde 10 pay alacak.

TFF 1. Lig'deki tek sezonluk performansıyla, bu yıl 'nde ve gibi devleri eleyerek yarı finale çıkan Lyon'a transfer olan Cenk, yeni takımında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerse Altay 500 bin Euro daha bonus kazanacak. Ümit Milli Takım formasını da terleten Cenk'in anlaşmasında maç sayısına göre farklı bonus maddelerinin yer aldığı da öğrenildi.

İki kulüp arasında imzalanan protokol nedeniyle Cenk, transferi konusunda hiçbir açıklama yapmadan İzmir-İstanbul aktarmalı Lyon uçağına binerek Fransa'ya hareket etti. Cenk, 2018-19 sezonunu 3. Lig'de Karacabey Belediyespor'da kiralık geçirmiş, geçen sezon ilk kez Altay'da A takım formasını giymişti.

  1. 17.08.2020
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