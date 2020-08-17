Batuhan Karadeniz Hekimoğlu Trabzon'da! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Yeni takımı belli oldu! Batuhan Karadeniz...

'da!

Batuhan Karadeniz Hekimoğlu Trabzon'da!

Daha önce 'de dev kulüplerde top koşturmuş olan 'in yeni takımı belli oldu. 29 yaşındaki oyuncu 2. Lig'de mücadele eden ile el sıkıştı.

Kariyerinde Beşiktaş ve forması da giyen tecrübeli golcü , Trabzon temsilcisi 'a oldu. Kariyerinde toplamda 280 maça çıkan Batuhan Karadeniz 96 gol atıp 24 asist yapmayı başardı.

Hekimoğlu Trabzon kulübü transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bu sezon 1.Lig'e çıkmayı hedefleyen Hekimoğlu Trabzon daha önce kadrosuna Mehmet Sak ve gibi tecrübeli futbolcuları katmıştı.

  1. 17.08.2020
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