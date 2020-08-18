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18 Ağustos 2020, Salı
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Gerson bombası

Gerson bombası

, son olarak Ankaragücü’nde oynayan Lüksemburglu forvet (25) için kulübü Kiev’le masaya oturacak.

hedefine ulaşmak isteyen , transferde gözünü kararttı. Mavi-lacivertli ekip, forvet hattı için flaş bir isme kanca attı. Son olarak Ankaragücü forması giyen için nabız yokladığı iddia edilen yönetimin, önümüzdeki günler de 25 yaşındaki golcünün kulübü 'le masaya oturması bekleniyor. Süper Lig'den de talipleri olan Lüksemburglu golcünün teklifleri değerlendirmeye aldığı biliniyor. Adı bir dönem ile de anılan Rodrigues'in ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

YARIM SEZONDA ŞOV YAPTI
GEÇTİĞİMİZ sezonun devre arasında Kiev'den Ankaragücü'ne kiralanan Rodrigues, 11 karşılaşmada 6 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. 25 yaşındaki forvet kariyerinde birçok ülkede top koşturdu. Moldova'da Sheriff Tiraspol, ülkesi Lüksemburg'da Fola Esch, Union Lüksemburg, Hesperange, Tetange, 'da Telstar, 'da ise Iwata formaları giydi. Kariyerinde 171 karşılaşmaya çıkan Rodrigues, 47 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. formasını ise 24 kez sırtına geçiren 1.88'lik santrfor, 3 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

  1. 18.8.2020
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