Gerson bombası

Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Adana Demirspor, transferde gözünü kararttı. Mavi-lacivertli ekip, forvet hattı için flaş bir isme kanca attı. Son olarak Ankaragücü forması giyen Gerson Rodrigues için nabız yokladığı iddia edilen yönetimin, önümüzdeki günler de 25 yaşındaki golcünün kulübü Dinamo Kiev'le masaya oturması bekleniyor. Süper Lig'den de talipleri olan Lüksemburglu golcünün teklifleri değerlendirmeye aldığı biliniyor. Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Rodrigues'in Ukrayna ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

YARIM SEZONDA ŞOV YAPTI

GEÇTİĞİMİZ sezonun devre arasında Kiev'den Ankaragücü'ne kiralanan Rodrigues, 11 karşılaşmada 6 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. 25 yaşındaki forvet kariyerinde birçok ülkede top koşturdu. Moldova'da Sheriff Tiraspol, ülkesi Lüksemburg'da Fola Esch, Union Lüksemburg, Hesperange, Tetange, Hollanda'da Telstar, Japonya'da ise Iwata formaları giydi. Kariyerinde 171 karşılaşmaya çıkan Rodrigues, 47 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Milli Takım formasını ise 24 kez sırtına geçiren 1.88'lik santrfor, 3 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.