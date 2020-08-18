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18 Ağustos 2020, Salı
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’da Eren atağı

Giresun’da Eren atağı

Giresunspor’da teknik direktörlüğe ’i getiren yeni yönetim, için de kolları sıvadı.

Giresunspor'da teknik direktörlüğe 'i getiren yeni yönetim, için de kolları sıvadı. Yeşil-beyazlılar, Yeni ile yollarını ayıran Eren Tozlu için girişimlere başladı. altyapısından yetişen 29 yaşındaki golcünün ilk tekilfe olumlu yaklaştığı ve tarafların önümüzdeki günlerde transfere nokta koyacağı belirtildi. Mersin, ve Pazarspor gibi takımlarda oynayan Eren, geçtiğimiz sezon 'de sakatlığı nedeniyle 7 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
  1. 18.8.2020
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