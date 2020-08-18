Ofoedu iddiası
Samsunspor’un eski oyuncusu Chico Ofoedu için girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü. 27 yaşındaki sağ kanat son olarak Maccabi Tel Aviv’de oynadı.
Süper Lig hedefiyle sezona hazırlanan Samsunspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Boli ve Wolfswinkel'den gelecek haberleri bekleyen kırmızı-beyazlıların, eski oyuncusu Chico Ofoe du için girişimlere başladığı iddia edildi. 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir araya gelineceği belirtildi. Son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv forması giyen Ofoedu'nun bonservisi elinde bulunuyor.
MENAJERİ TALİBİNİ AÇIKLADI
2015 Ocak ayında Samsunspor'a gelen sağ kanat, 1.5 sezon burada oynadı. 49 maçta 21 gol ve 7 asistlik performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekti. Ardından Eskişehir ve Maccabi Tel Aviv'de görev yaptı. Öte yandan oyuncunun menajeri Sezer Bravo, "Ludogorets'in oyuncumuza ciddi bir ilgisi var. Önceliğimiz Avrupa Kupası oynayan kulüpte devam etmek" açıklamasını yaptı.
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