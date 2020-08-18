Ricardo Quaresma Altay'a doğru!
TFF 1. Lig ekibi Altay'ın Quaresma aşkı alevlendi. Kariyerinde dünyaca ünlü birçok takımda forma giyen Portekizli yıldıza son teklifini yapan İzmir ekibinin oyuncuyu ikna ettiği iddia edildi.
Altyapısında yetişip 1. Lig'de tek sezon A takımda forma giyen 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon Euro bonservisle Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan Olympique Lyon'a satan siyah-beyazlıların çilek transfer olarak 36 yaşındaki kanat oyuncusunu 750 bin Euro yıllık ücret karşılığı ikna ettiği öne sürüldü.
Ülkesinde tatil yapıp sosyal medyada Portekiz, Brezilya veya Türkiye'de kariyerine devam edebileceği mesajını yazan dünyaca ünlü yıldızın uçak biletinin bile hazır olduğu ileri sürülürken, Altay kurmayları ve teknik heyet iddiaları yine yalanladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ise Quaresma iddiaları konusunda sessizliğini koruyor. Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşayan Quaresma, geçen sezonu Kasımpaşa'da geçirip serbest kalmıştı.
- 18.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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