Ricardo Quaresma Altay'a doğru! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler TFF 1.Lig Ve Quaresma ikna oldu! O teklife evet dedi

Altay'a doğru!

Ricardo Quaresma Altay'a doğru!

1. Lig ekibi Altay'ın Quaresma aşkı alevlendi. Kariyerinde dünyaca ünlü birçok takımda forma giyen Portekizli yıldıza son teklifini yapan ekibinin oyuncuyu ikna ettiği iddia edildi.

Altyapısında yetişip 1. Lig'de tek sezon A takımda forma giyen 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon Euro bonservisle Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan 'a satan siyah-beyazlıların çilek olarak 36 yaşındaki kanat oyuncusunu 750 bin Euro yıllık ücret karşılığı ikna ettiği öne sürüldü.

Ülkesinde tatil yapıp sosyal medyada Portekiz, veya 'de kariyerine devam edebileceği mesajını yazan dünyaca ünlü yıldızın uçak biletinin bile hazır olduğu ileri sürülürken, Altay kurmayları ve teknik heyet iddiaları yine yalanladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ise Quaresma iddiaları konusunda sessizliğini koruyor. 'ta forma giydiği dönemde 'de 2 şampiyonluk yaşayan Quaresma, geçen sezonu 'da geçirip serbest kalmıştı.

  1. 18.08.2020
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