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21 Ağustos 2020, Cuma
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William Altay’da

William Altay’da

ekibi, bonservisi Romanya’nın takımında bulunan Brezilyalı sol kanatla 2 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki futbolcu, başarı sözü verdi.

1. Lig ekibi Altay, geçen sezonu Yunan ekibi Xanthi'de kiralık geçiren Brezilyalı William Amorim ile anlaştı. Yapılan açıklamada, bonservisi Romanya'nın takımında bulunan 28 yaşındaki sol kanatla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Daha önce 'de forması giyen William, ligde ve kupada çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetti. Öte yandan tecrübeli futbolcu, Altay'da başarılı olmak için elinden geleni yapacağının sözünü verdi. Golden önce asist katkısı yapmak istediğini belirten Brezilyalı futbolcu, "Kendimden önce takımın başarısını düşünen biriyim" dedi.

GÖR'ÜN HEDEFİ BÜYÜK
Altay'ın yeni oyuncusun Lokman Gör, , ve Erzurumspor'dan sonra ekibinin formasıyla da 'e çıkmak istediğini bildirdi. Gör, "Sezon sonunda istediğimiz o şampiyonluğu bu güzel aile ortamında yaşama umuduyla buradayım. El ele verip Süper Lig'e çıkacağız" ifadesini kullandı.
  1. 21.8.2020
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