William Altay’da
İzmir ekibi, bonservisi Romanya’nın Steaua Bükreş takımında bulunan Brezilyalı sol kanatla 2 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki futbolcu, başarı sözü verdi.
GÖR'ÜN HEDEFİ BÜYÜK
Altay'ın yeni oyuncusun Lokman Gör, Antalyaspor, Göztepe ve Erzurumspor'dan sonra İzmir ekibinin formasıyla da Süper Lig'e çıkmak istediğini bildirdi. Gör, "Sezon sonunda istediğimiz o şampiyonluğu bu güzel aile ortamında yaşama umuduyla buradayım. El ele verip Süper Lig'e çıkacağız" ifadesini kullandı.
- 21.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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