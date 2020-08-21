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21 Ağustos 2020, Cuma
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döndü

Özer Hurmacı döndü

hazırlıklarını 'nde sürdüren 'da as oyunculardan , , ve takıma katıldı.

hazırlıklarını 'nde sürdüren 'da as oyunculardan , , ve takıma katıldı. Burun ameliyatı geçiren transferin gözde ismi Burak Kapacak da çalışmalara dahil oldu. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, burnundaki eti aldırdığını açıkladı. Öte yandan sol bek , takımdan ayrıldığını duyurdu.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
  1. 21.8.2020
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