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21 Ağustos 2020, Cuma
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Batuhan Ümraniye’de

Batuhan Ümraniye’de

, son olarak Erzurumspor ile şampiyonluk yaşayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

, son olarak Erzurumspor ile şampiyonluk yaşayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki ön libero, imza töreninde transferinde emeği geçenlere teşekkür etti. Stoper mevkiinde de görev yapan Batuhan daha önce Ş.Urfa ve 1461 'da forma giymişti.
  1. 21.8.2020
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