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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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bırakmıyor

Erzurum bırakmıyor

Ligi ilk iki sırada bitirmek isteyen Dadaşlar, 'da Hamroun ve Emrah’ın golleriyle kazandı. Mavi-beyazlılar zirve takibini sürdürdü.

1. Lig'de şampiyonluk adaylarından BB Erzurumspor, Giresunspor deplasmanından ilk yarıda bulduğu gollerle çıktı. Geçtiğimiz hafta evinde öne geçtiği maçta 'e 2-1 mağlup olan , bu karşılaşmada yaşadığı mağlubiyetin üzüntüsünü çabuk atlattığını gösterdi. Maça fırtına gibi başlayan mavi-beyazlılar henüz üçüncü dakikada öne geçti. Mücahit Albayrak'ın pasında topla buluşan Jugurtha Hamroun çalımlarla girdiği ceza sahasında net bir vuruş yaptı: 0-1. 41'de ise 'nun asistinde ceza sahasında toplu buluşan Emrah Başsan muhteşem bir şut vurdu: 0-2. Erzurum bu galibiyetle puanını 56'ya yükseltirken, 'e direkt çıkma iddiasını sürdürdü. 44 puanda kalan ev sahibi Giresunspor ise matematiksel olarak play-off şansını yitirdi.

SON ANA KADAR
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, şampiyonluk umutlarını son nefese kadar sürdüreceklerini söyledi. Ligin ilk iki sırasındaki takımın 34. haftada belli olacağını iddia eden Özdilek, "İki maçımızı da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 6.7.2020
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