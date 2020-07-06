Erzurum bırakmıyor

TFF 1. Lig'de şampiyonluk adaylarından BB Erzurumspor, Giresunspor deplasmanından ilk yarıda bulduğu gollerle çıktı. Geçtiğimiz hafta evinde öne geçtiği maçta Adana Demir'e 2-1 mağlup olan Erzurum, bu karşılaşmada yaşadığı mağlubiyetin üzüntüsünü çabuk atlattığını gösterdi. Maça fırtına gibi başlayan mavi-beyazlılar henüz üçüncü dakikada öne geçti. Mücahit Albayrak'ın pasında topla buluşan Jugurtha Hamroun çalımlarla girdiği ceza sahasında net bir vuruş yaptı: 0-1. 41'de ise Ömer Şişmanoğlu'nun asistinde ceza sahasında toplu buluşan Emrah Başsan muhteşem bir şut vurdu: 0-2. Erzurum bu galibiyetle puanını 56'ya yükseltirken, Süper Lig'e direkt çıkma iddiasını sürdürdü. 44 puanda kalan ev sahibi Giresunspor ise matematiksel olarak play-off şansını yitirdi.

SON ANA KADAR

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, şampiyonluk umutlarını son nefese kadar sürdüreceklerini söyledi. Ligin ilk iki sırasındaki takımın 34. haftada belli olacağını iddia eden Özdilek, "İki maçımızı da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.