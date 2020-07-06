Erzurum bırakmıyor
Ligi ilk iki sırada bitirmek isteyen Dadaşlar, Giresun'da Hamroun ve Emrah’ın golleriyle kazandı. Mavi-beyazlılar zirve takibini sürdürdü.
TFF 1. Lig'de şampiyonluk adaylarından BB Erzurumspor, Giresunspor deplasmanından ilk yarıda bulduğu gollerle çıktı. Geçtiğimiz hafta evinde öne geçtiği maçta Adana Demir'e 2-1 mağlup olan Erzurum, bu karşılaşmada yaşadığı mağlubiyetin üzüntüsünü çabuk atlattığını gösterdi. Maça fırtına gibi başlayan mavi-beyazlılar henüz üçüncü dakikada öne geçti. Mücahit Albayrak'ın pasında topla buluşan Jugurtha Hamroun çalımlarla girdiği ceza sahasında net bir vuruş yaptı: 0-1. 41'de ise Ömer Şişmanoğlu'nun asistinde ceza sahasında toplu buluşan Emrah Başsan muhteşem bir şut vurdu: 0-2. Erzurum bu galibiyetle puanını 56'ya yükseltirken, Süper Lig'e direkt çıkma iddiasını sürdürdü. 44 puanda kalan ev sahibi Giresunspor ise matematiksel olarak play-off şansını yitirdi.
SON ANA KADAR
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, şampiyonluk umutlarını son nefese kadar sürdüreceklerini söyledi. Ligin ilk iki sırasındaki takımın 34. haftada belli olacağını iddia eden Özdilek, "İki maçımızı da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 6.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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