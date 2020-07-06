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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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90+4'te altın kafa!

90+4'te altın kafa!

Şampiyonluk yolunda hayati bir maça çıkan , son nefeste galibiyete uzandı. ’nın ortasına Soner vurdu, herkes sahaya koştu.

Muhteşem bir müsabaka geride kaldı... Lider Hatay, şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı son saniye golüyle döndü. Keçiörengücü'nü konuk eden Hatay, toplam 24 şut çekti ve sonunda kilidi açtı. İlk yarısı durgun geçen maçta bordo-beyazlılar, ikinci devrede rakip kaleye çok yüklendi. Maç tam bu skorla bitecek derken 90+4'te gelen gol, tüm şehri sevince boğdu. 90+3'TE Keçiörengücü'de Bokila çok net bir gol fırsatından yararlanamadı. Kaleci Akın'ın kurtardığı top sonrası Hatay atağa kalktı. Mirkan'ın pasında ceza sahası sağında topla buluşan ortaladı. Oyuna 89'da giren stoper , teknik direktör 'ın talimatıyla rakip ceza sahasında duruyordu. Soner'in kafası Hatay'a belki de 'in kapılarını açacak golü getirdi: 1-0.

HAYATIMIN GOLÜYDÜ
'da 89'da oyuna giren Soner Örnek, 90+4'te üç puanı getirdi. 31 yaşındaki futbolcu, "Kazanmak çok önemliydi. Şampiyonluğu çok istiyoruz. Hayatımın en önemli golü olabilir. Hatay şehrine şampiyonluk kupasını getirmek istiyoruz" diye konuştu.

"İKİ FİNALİMİZ DAHA KALDI"
Hatay Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, hayati bir maçtan 3 puan çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, "Sonuna kadar istediğimizi ve kovaladığımızı gösterdik. Maçı kazanmak çok önemliydi. Son haftalara girince stres doğal olarak yükseliyor. İki finalimiz kaldı. İnşallah sonu güzel olacak. Bu şehir her şeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.

  1. 6.7.2020
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