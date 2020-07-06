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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Başaracağız

Başaracağız

Akhisar hocası , “Virüs moralimizi bozdu ama ayakta kaldık. Bu takım çıkacak. Ben oyuncularıma, o aslanlara güveniyorum” dedi.

Akhisar , takımda 12 kişinin koronavirüs kapmasından sonra morallerin bozulduğunu ancak 'e çıkacaklarını bildirdi. Tecrübeli hoca, ilaç tedavisinin ardından iyileştiklerini söyledi. Vural, "Demoralize olduk, buna rağmen ayakta kalmaya görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu takım çıkacak. Ben oyuncularıma güveniyorum. O aslanlara güveniyorum" dedi. Yılmaz hoca, Ümraniye maçında 87'de attıkları golden sonra sevinirken iki arka adalesinin koptuğunu da sözlerine ekledi.
  1. 6.7.2020
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