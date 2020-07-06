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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Özlüce bayram yerine döndü

Özlüce bayram yerine döndü

'nın üç hafta üst üste galip gelmesinden sonra taraftar coştu. Yeşil-beyazlılar, Altınordu galibiyetinin ardından 'ni şölen yerine çevirdi.

'nın üç hafta üst üste galip gelmesinden sonra taraftar coştu. Yeşil-beyazlılar, Altınordu galibiyetinin ardından 'ni şölen yerine çevirdi. Meşalelerle takım otobüsünün önü kesildi marşlar söylendi. Timsah, ligde ilk iki iddiasını sürdürdü.
  1. 6.7.2020
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