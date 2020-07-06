Demirspor'a çelme
Süper Lig'e doğrudan çıkma mücadelesi veren Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Altay ile berabere kalarak çok önemli bir avantajı yitirdi.
Süper Lig'e doğrudan çıkma mücadelesi veren Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Altay ile berabere kalarak çok önemli bir avantajı yitirdi: 2-2. Playoff hattında kalmak isteyen Altay karşısında Erkan Zengin'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Adana temsilcisi, Abdülkerim ve Paixao'nun gollerine engel olamayınca geriye düştü: 1-2. Ev sahibi ekipte Traore 58. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 80'de Hasan Kılıç'ın golüyle skora denge getiren Adana Demirspor, 90 dakika sonunda üçüncü golü bulamayınca 4 maçlık galibiyet serisini de kaybetti. 55 puanla üçüncü sıraya yükselen lacivert-mavililer, önümüzdeki hafta Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Ligde 10 maçtır yenilmeyen ve zorlu deplasmandan beraberlik çıkaran Altay ise puanını 51 yaparak 5. sıraya yükseldi. İzmir'in siyah-beyazlı ekibi, gelecek hafta sahasında BB Erzurum'u ağırlayacak.
'BU KAYBI TELAFİ EDECEĞİZ'
Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, şampiyonluk yolunda çok önemli bir puan kaybı yaşadıklarını belirerek şöyle konuştu: Kendi sahamızda 2 puan yitirdik. Ama bunu telafi edecek güce sahibiz ve edeceğiz de. Öyle ya da böyle Süper Lig'e yükseleceğiz."
- 6.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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