Demirspor'a çelme

Süper Lig'e doğrudan çıkma mücadelesi veren Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Altay ile berabere kalarak çok önemli bir avantajı yitirdi: 2-2. Playoff hattında kalmak isteyen Altay karşısında Erkan Zengin'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Adana temsilcisi, Abdülkerim ve Paixao'nun gollerine engel olamayınca geriye düştü: 1-2. Ev sahibi ekipte Traore 58. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 80'de Hasan Kılıç'ın golüyle skora denge getiren Adana Demirspor, 90 dakika sonunda üçüncü golü bulamayınca 4 maçlık galibiyet serisini de kaybetti. 55 puanla üçüncü sıraya yükselen lacivert-mavililer, önümüzdeki hafta Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Ligde 10 maçtır yenilmeyen ve zorlu deplasmandan beraberlik çıkaran Altay ise puanını 51 yaparak 5. sıraya yükseldi. İzmir'in siyah-beyazlı ekibi, gelecek hafta sahasında BB Erzurum'u ağırlayacak.

'BU KAYBI TELAFİ EDECEĞİZ'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, şampiyonluk yolunda çok önemli bir puan kaybı yaşadıklarını belirerek şöyle konuştu: Kendi sahamızda 2 puan yitirdik. Ama bunu telafi edecek güce sahibiz ve edeceğiz de. Öyle ya da böyle Süper Lig'e yükseleceğiz."