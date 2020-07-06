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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Demirspor'a çelme

Demirspor'a çelme

'e doğrudan çıkma mücadelesi veren , sahasında konuk ettiği Altay ile berabere kalarak çok önemli bir avantajı yitirdi.

Süper Lig'e doğrudan çıkma mücadelesi veren , sahasında konuk ettiği Altay ile berabere kalarak çok önemli bir avantajı yitirdi: 2-2. Playoff hattında kalmak isteyen Altay karşısında 'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan temsilcisi, Abdülkerim ve Paixao'nun gollerine engel olamayınca geriye düştü: 1-2. Ev sahibi ekipte Traore 58. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 80'de Hasan Kılıç'ın golüyle skora denge getiren Adana Demirspor, 90 dakika sonunda üçüncü golü bulamayınca 4 maçlık galibiyet serisini de kaybetti. 55 puanla üçüncü sıraya yükselen lacivert-mavililer, önümüzdeki hafta Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Ligde 10 maçtır yenilmeyen ve zorlu deplasmandan beraberlik çıkaran Altay ise puanını 51 yaparak 5. sıraya yükseldi. 'in siyah-beyazlı ekibi, gelecek hafta sahasında BB 'u ağırlayacak.

'BU KAYBI TELAFİ EDECEĞİZ'
Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, şampiyonluk yolunda çok önemli bir puan kaybı yaşadıklarını belirerek şöyle konuştu: Kendi sahamızda 2 puan yitirdik. Ama bunu telafi edecek güce sahibiz ve edeceğiz de. Öyle ya da böyle 'e yükseleceğiz."

  1. 6.7.2020
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