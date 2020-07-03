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03 Temmuz 2020, Cuma
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Sabaha kadar kutlama

Sabaha kadar kutlama

galibiyeti sonrasında Demirsporlu taraftarlar, cadde ve meydanlara akın etti. Araçlarıyla uzun konvoylar oluşturan mavi-lacivertliler, sabahın ilk ışıklarına kadar takımlarının galibiyetini kutladı.

galibiyeti sonrasında Demirsporlu taraftarlar, cadde ve meydanlara akın etti. Araçlarıyla uzun konvoylar oluşturan mavi-lacivertliler, sabahın ilk ışıklarına kadar takımlarının galibiyetini kutladı.

OTOBÜSÜN ÜSTÜNDE ÜÇLÜ ŞOV
TARAFTARLAR, futbolculara tezahüratta bulunduğu sırada, takımın golcüsü Mehmet Akyüz otobüsün üzerine çıktı. Akyüz, binlerce taraftara üçlü çektirdi. Ardından kafile, taraftarlarla birlikte tesislere hareket etti.

  1. 3.7.2020
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