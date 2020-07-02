Ümraniyespor 3-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Ümraniye 4 maçlık seriye son verdi!

3-0 | MAÇ SONUCU

Ümraniyespor 3-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

1. 'in 31. haftasında küme düşmesi daha önce kesinleşen 'u konuk eden , rakibini 3-0 mağlup etti. Kurt, Gimbert ve 'ın golleriyle üç puana uzanan ekibi, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

1. 'in 31. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında 3-0'lık skorla galibiyete uzandı.

Ligde 3 maç sonra galip gelen Ümraniyespor'un gollerini Kurt, Gimbert ve kaydetti.

Ümraniyespor bu sonuçla puanını 44'e çıkarıp play-off iddiasını son 3 haftaya taşıdı. Son sıradaki Es-Es ise 12 puanda kaldı.

  1. 02.07.2020
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