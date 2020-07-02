Ümraniyespor 3-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 31. haftasında küme düşmesi daha önce kesinleşen Eskişehirspor'u konuk eden Ümraniyespor, rakibini 3-0 mağlup etti. Emre Kurt, Gimbert ve Mücahit Can'ın golleriyle üç puana uzanan İstanbul ekibi, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında 3-0'lık skorla galibiyete uzandı.
Ligde 3 maç sonra galip gelen Ümraniyespor'un gollerini Emre Kurt, Gimbert ve Mücahit Can kaydetti.
Ümraniyespor bu sonuçla puanını 44'e çıkarıp play-off iddiasını son 3 haftaya taşıdı. Son sıradaki Es-Es ise 12 puanda kaldı.
- 02.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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