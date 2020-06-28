Erzurum geliyor!

Süper Lig aşkıyla yanıp tutuşan Erzurum yoluna emin adımlarla devam ediyor. Mavi-beyazlılar, düşme hattındaki Osmanlıspor'a konuk olduğu maçta 3 puanı 3 golle aldı. 37'de Scuk'un ara pasında topla buluşan Cenk Ahmet ortaladı, Sissoko'nun dokunuşu fileleri sarstı: 0-1. 40'ta rakipleriyle boğuşan Hamroun, Ömer Şişmanoğlu'nun kafasına nişanladı. Ömer fileleri sarstı: 0-2.



CENK VE ÖMER COŞTU

İlk yarının sonlarında Osmanlıspor'da Ayuk ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Mertan Caner Öztürk penaltıyı gol yaptı: 1-2. İkinci yarıda Osmanlı beraberlik için yüklenirken Erzurum farkı açtı. 70'te Cenk Ahmet ikinci asistini maçtaki ikinci golünü kaydeden Ömer Şişmanoğlu'na yaptı: 1-3. Erzurum maç fazlasıyla lider Hatay ile aradaki farkı 1'e indirdi.



GOL ATMADA SIKINTI VAR

Osmanlı Teknik Direktörü Ali Güneş: Kazanmamız gereken bir maçı daha kaybettik. Özellikle girdiğimiz pozisyonları gole çevirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bunda da genç arkadaşların tecrübesizliği ve kadro darlığı bizim oyuna müdahalelerimizi güçlendiriyor.



BU ŞEHİR ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR

Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, maçın başından sonuna kadar maçı hak ettiklerini söylerken "Çarşamba günü çok önemli bir maç oynayacağız. Rakibimiz Adana Demirspor ile evimizde oynayacağız. Hemen bu maça odaklanacağız. Bu çocuklar ve bu şehir bu şampiyonluğu hak ediyor, umarım onlara layık oluruz" diye konuştu.