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28 Haziran 2020, Pazar
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geliyor!

Erzurum geliyor!

Sissoko ve ile 2-0 öne geçen mavi-beyazlılar, Mertan’ın penaltısına engel olamadı. Ömer bir kez daha sahne alıp 3 puanı perçinledi.

Süper Lig aşkıyla yanıp tutuşan yoluna emin adımlarla devam ediyor. Mavi-beyazlılar, düşme hattındaki 'a konuk olduğu maçta 3 puanı 3 golle aldı. 37'de Scuk'un ara pasında topla buluşan ortaladı, Sissoko'nun dokunuşu fileleri sarstı: 0-1. 40'ta rakipleriyle boğuşan Hamroun, 'nun kafasına nişanladı. Ömer fileleri sarstı: 0-2.

CENK VE ÖMER COŞTU
İlk yarının sonlarında Osmanlıspor'da Ayuk ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. penaltıyı gol yaptı: 1-2. İkinci yarıda Osmanlı beraberlik için yüklenirken Erzurum farkı açtı. 70'te Cenk Ahmet ikinci asistini maçtaki ikinci golünü kaydeden Ömer Şişmanoğlu'na yaptı: 1-3. Erzurum maç fazlasıyla lider ile aradaki farkı 1'e indirdi.

GOL ATMADA SIKINTI VAR
Osmanlı Ali Güneş: Kazanmamız gereken bir maçı daha kaybettik. Özellikle girdiğimiz pozisyonları gole çevirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bunda da genç arkadaşların tecrübesizliği ve kadro darlığı bizim oyuna müdahalelerimizi güçlendiriyor.

BU ŞEHİR ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR
Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, maçın başından sonuna kadar maçı hak ettiklerini söylerken "Çarşamba günü çok önemli bir maç oynayacağız. Rakibimiz ile evimizde oynayacağız. Hemen bu maça odaklanacağız. Bu çocuklar ve bu şehir bu şampiyonluğu hak ediyor, umarım onlara layık oluruz" diye konuştu.

  1. 28.6.2020
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