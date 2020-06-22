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22 Haziran 2020, Pazartesi
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derbisi berabere bitti

İstanbul derbisi berabere bitti

, Karagümrük’ü ağırladı. Konuk ekip 39’da Fatih’le öne geçti. 40’ta Hasic skoru eşitledi.

1. Lig'de iki ekibi karşılaştı. sahasında Karagümrük'ü konuk etti. İki takımın da kontrollü başladığı maçta ilk yarının son dakikalarında arka arkaya goller geldi. 39'da Ramazan Civelek'in asistinde Fatih Kuruçuk fileleri havalandırdı: 0-1. Ümraniye hemen 1 dakika sonra Serkan Göksu'nun pasında 'tan kiralanan Ajdin Hasic'in golüyle durumu eşitledi. 31'de sarı kart gören Karagümrüklü Barış Başdaş uzatmalarda ikinci kartı görünce oyundan atıldı. Maç 1-1 bitti.

  1. 22.6.2020
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