İstanbul derbisi berabere bitti
Ümraniye, Karagümrük’ü ağırladı. Konuk ekip 39’da Fatih’le öne geçti. 40’ta Hasic skoru eşitledi.
TFF 1. Lig'de iki İstanbul ekibi karşılaştı. Ümraniye sahasında Karagümrük'ü konuk etti. İki takımın da kontrollü başladığı maçta ilk yarının son dakikalarında arka arkaya goller geldi. 39'da Ramazan Civelek'in asistinde Fatih Kuruçuk fileleri havalandırdı: 0-1. Ümraniye hemen 1 dakika sonra Serkan Göksu'nun pasında Beşiktaş'tan kiralanan Ajdin Hasic'in golüyle durumu eşitledi. 31'de sarı kart gören Karagümrüklü Barış Başdaş uzatmalarda ikinci kartı görünce oyundan atıldı. Maç 1-1 bitti.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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