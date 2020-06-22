Ege derbisi Altay'ın
İzmir’de oynanan Ege derbisinde Akhisarspor’u ağırlayan Altay; Paixao (2) ve Kappel’in golleriyle galibiyete uzandı. 46 puana ulaşan siyah-beyazlılar, 3’üncü sıraya yükseldi.
TFF 1. Lig'de haftanın derbi mücadelesinde Akhisar'ı konuk eden Altay, Marco Paixao ve Leandro Kappel ile rahat bir galibiyet aldı: 3-1. Henüz 8. dakikada Tatos'un pasında Paixao ile golü bulan İzmir temsilcisi, 23'te Özgür'ün asistinde Kappel ile farkı ikiye çıkardı. Akhisarspor, 43'te İrfan Hadzic ile farkı bire indirdi ve soyunma odasına umutlu gitti: 2-1. Altay'ın kral golcüsü Paixao, 74'te karşılaşmanın skorunu belirleyen golü filelere gönderdi: 3-1. Ege derbisinde aldığı bu kritik sonuçla 46 puana ulaşan Altay, 4 basamak birden yükselerek 3'üncü sıraya yerleşti. 45 puanda kalan Akhisarspor ise zirve mücadelesinde önemli bir kayıp verdi. Altay, önümüzdeki hafta Eskişehir deplasmanına çıkacak.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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