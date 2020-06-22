Ege derbisi Altay'ın

TFF 1. Lig'de haftanın derbi mücadelesinde Akhisar'ı konuk eden Altay, Marco Paixao ve Leandro Kappel ile rahat bir galibiyet aldı: 3-1. Henüz 8. dakikada Tatos'un pasında Paixao ile golü bulan İzmir temsilcisi, 23'te Özgür'ün asistinde Kappel ile farkı ikiye çıkardı. Akhisarspor, 43'te İrfan Hadzic ile farkı bire indirdi ve soyunma odasına umutlu gitti: 2-1. Altay'ın kral golcüsü Paixao, 74'te karşılaşmanın skorunu belirleyen golü filelere gönderdi: 3-1. Ege derbisinde aldığı bu kritik sonuçla 46 puana ulaşan Altay, 4 basamak birden yükselerek 3'üncü sıraya yerleşti. 45 puanda kalan Akhisarspor ise zirve mücadelesinde önemli bir kayıp verdi. Altay, önümüzdeki hafta Eskişehir deplasmanına çıkacak.