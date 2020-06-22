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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Ege derbisi Altay'ın

Ege derbisi Altay'ın

’de oynanan Ege derbisinde Akhisarspor’u ağırlayan Altay; Paixao (2) ve Kappel’in golleriyle galibiyete uzandı. 46 puana ulaşan siyah-beyazlılar, 3’üncü sıraya yükseldi.

1. Lig'de haftanın derbi mücadelesinde Akhisar'ı konuk eden Altay, Marco Paixao ve Leandro Kappel ile rahat bir galibiyet aldı: 3-1. Henüz 8. dakikada Tatos'un pasında Paixao ile golü bulan temsilcisi, 23'te Özgür'ün asistinde Kappel ile farkı ikiye çıkardı. Akhisarspor, 43'te İrfan Hadzic ile farkı bire indirdi ve soyunma odasına umutlu gitti: 2-1. Altay'ın kral golcüsü Paixao, 74'te karşılaşmanın skorunu belirleyen golü filelere gönderdi: 3-1. Ege derbisinde aldığı bu kritik sonuçla 46 puana ulaşan Altay, 4 basamak birden yükselerek 3'üncü sıraya yerleşti. 45 puanda kalan Akhisarspor ise zirve mücadelesinde önemli bir kayıp verdi. Altay, önümüzdeki hafta deplasmanına çıkacak.

  1. 22.6.2020
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