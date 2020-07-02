Balıkesirspor 0-5 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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0-5 | MAÇ SONUCU

Balıkesirspor 0-5 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

1. Lig'de play-off mücadelesi veren , 31. haftada konuk olduğu ligin rahat ekibi 'u 5-0'la geçti. Yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran ekibi puanını 50'ye yükseltip 6. sıraya tırmandı.

1. Lig'in 31. haftasında ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Konuk ekip, şov yaptığı karşılaşmayı 5-0'lık skorla kazanıp play-off yolunda dev bir adım attı.

Karagümrük'e üç puanı getiren golleri Sabo (2), Sobiech (2) ve Darri kaydetti.

Ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Karagümrük, puanını 50'ye yükseltip haftayı 6. sırada kapattı.

Galibiyet hasreti 8 maça çıkan 12. sıradaki Bal-Kes ise 35 puanda kaldı.

  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 22:08
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