Balıkesirspor 0-5 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Fatih Karagümrük, 31. haftada konuk olduğu ligin rahat ekibi Balıkesirspor'u 5-0'la geçti. Yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran İstanbul ekibi puanını 50'ye yükseltip 6. sıraya tırmandı.
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Balıkesirspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Konuk ekip, şov yaptığı karşılaşmayı 5-0'lık skorla kazanıp play-off yolunda dev bir adım attı.
Karagümrük'e üç puanı getiren golleri Sabo (2), Sobiech (2) ve Darri kaydetti.
Ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Karagümrük, puanını 50'ye yükseltip haftayı 6. sırada kapattı.
Galibiyet hasreti 8 maça çıkan 12. sıradaki Bal-Kes ise 35 puanda kaldı.
- 02.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 22:08
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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