Balıkesirspor 0-5 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Balıkesirspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Konuk ekip, şov yaptığı karşılaşmayı 5-0'lık skorla kazanıp play-off yolunda dev bir adım attı.

Karagümrük'e üç puanı getiren golleri Sabo (2), Sobiech (2) ve Darri kaydetti.

Ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Karagümrük, puanını 50'ye yükseltip haftayı 6. sırada kapattı.

Galibiyet hasreti 8 maça çıkan 12. sıradaki Bal-Kes ise 35 puanda kaldı.