Adana Demirspor 2-1 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Osmanlıspor'u ağırlayan Adana Demirspor, 60 dakika 10 kişi mücadele ettiği maçta rakibini 2-1 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir galibiyet aldı.

Aosman ve Mehmet Akyüz'ün golleriyle zafere uzanan mavi-lacivertliler puanını 48'e çıkarıp 3. sıraya tırmandı.

16. sıradaki Osmanlı ise 24 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar...

15. dakikada Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz, ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı ancak top kaleci Ahmet'in elinde kaldı.

22. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan yapılan ortada kaleciyle ceza sahası içinde karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz topu auta attı.

25. dakikada Adana Demirspor'da Aosman, ceza sahası dışından aldığı topu kaptırmadı ve ceza sahası içine girdiğinde şutu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada Adana Demirspor'da Adil Demirbağ'ın Erdem'e ceza saha içerisinde yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker penaltı olarak değerlendirdi. Hakem Şeker, Adil Demirbağ'a kırmızı kart göstererek oyundan attı.

30. dakikada Osmanlıspor'da Mertan penaltı kullanmak için topun başına geçti. Mertan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

70. dakikada Osmanlıspor'da Jovan'ın ceza sahası dışından attığı sert şut, kaleci Kurtuluş'un elinde kaldı.

79. dakikada Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz ceza sahası dışından vurduğu sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1