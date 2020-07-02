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02 Temmuz 2020, Perşembe
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0-1 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

İstanbulspor 0-1 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 31. haftasında 'a konuk olan Akhisarspor, rakibini 'in 83. dakikada attığı tek golle 1-0 devirip, play-off yolunda kritik bir galibiyet aldı. Puanını 51'e yükselten Akigolar haftayı 5. sırada kapattı.

1. Lig'in 31. haftasında Akhisarspor, deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti. Akigolara altın değerinde üç puanı getiren golü 83. dakikada kaydetti.

Akhisarspor bu sonuçla puanını 51' yükseltip 5. sıraya tırmandı.

13. sıradaki İstanbulspor ise 34 puanda kaldı.

  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 22:16
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