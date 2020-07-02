İstanbulspor 0-1 Akhisarspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Akhisarspor, rakibini Ali Kaan Güneren'in 83. dakikada attığı tek golle 1-0 devirip, play-off yolunda kritik bir galibiyet aldı. Puanını 51'e yükselten Akigolar haftayı 5. sırada kapattı.
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Akhisarspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Akigolara altın değerinde üç puanı getiren golü 83. dakikada Ali Kaan Güneren kaydetti.
Akhisarspor bu sonuçla puanını 51' yükseltip 5. sıraya tırmandı.
13. sıradaki İstanbulspor ise 34 puanda kaldı.
- 02.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 22:16
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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