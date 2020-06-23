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23 Haziran 2020, Salı
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Demir gibi geldi

Demir gibi geldi

Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta ’u Aosman ve ’le yenen , ilk iki iddiasını sürdürdü.

1. Lig'de zirve mücadelesi veren , dün sahasında konuk ettiği 'u 2-0 yenerek, koronavirüs pandemisi sonrası yeniden başlayan lige 'Demir' gibi sağlam döndü. Lacivert-mavililer, evinde oynadığı mücadelenin 21'inci dakikasında 1-0 öne geçti. 'ü pasında Aias Aosman topu ağlara gönderdi. Konuk ekip Osmanlıspor, bu gole 31'de Mert Caner Öztürk'ün penaltıdan attığı golle yanıt verdi.

BİR GOL, BİR ASİST...
İlk yarısı 1-1 berabere biten mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi Adana Demirspor bir gol daha buldu. 79'da, ilk golün asistini yapan tecrübeli golcü Mehmet Akyüz, Hamidou Traore'nin pasında topu ağlara gönderip 'i 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 3 puan ev sahibi ekibin oldu. Adana Demirspo, bu galibiyetle puanını 48'e yükseltip 3. sırada yer aldı. Osmanlı ise 24 puanla düşme potasında kaldı.

DUMLUPINAR ÇOK MEMNUN
Adana Demirspor ile üçüncü maçına çıkan teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, yolunda önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Ara sonrası galibiyetle başlamak önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

  1. 23.6.2020
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