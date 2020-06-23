Demir gibi geldi

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Adana Demirspor, dün sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 yenerek, koronavirüs pandemisi sonrası yeniden başlayan lige 'Demir' gibi sağlam döndü. Lacivert-mavililer, evinde oynadığı mücadelenin 21'inci dakikasında 1-0 öne geçti. Mehmet Akyüz'ü pasında Aias Aosman topu ağlara gönderdi. Konuk ekip Osmanlıspor, bu gole 31'de Mert Caner Öztürk'ün penaltıdan attığı golle yanıt verdi.



BİR GOL, BİR ASİST...

İlk yarısı 1-1 berabere biten mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi Adana Demirspor bir gol daha buldu. 79'da, ilk golün asistini yapan tecrübeli golcü Mehmet Akyüz, Hamidou Traore'nin pasında topu ağlara gönderip Mavi Şimşekler'i 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 3 puan ev sahibi ekibin oldu. Adana Demirspo, bu galibiyetle puanını 48'e yükseltip 3. sırada yer aldı. Osmanlı ise 24 puanla düşme potasında kaldı.



DUMLUPINAR ÇOK MEMNUN

Adana Demirspor ile üçüncü maçına çıkan teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, Süper Lig yolunda önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Ara sonrası galibiyetle başlamak önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.