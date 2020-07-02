Müthiş bir heyecanın yaşandığı TFF 1. Lig'de 33. haftanın maç programı açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden açıklanan programa göre 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı dışındaki tüm karşılaşmalar 12 Temmuz Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

İşte TFF 1. Lig'de 33. haftanın maç programı:



