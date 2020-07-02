TFF 1. Lig'de 33. haftanın maç programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig'de 33. haftanın maç programını açıkladı. Şampiyonluğun ve küme düşme hattını ilgilendiren 8 karşılaşma 12 Temmuz Pazar günü 17.30'da başlayacak. Balıkesirspor-Eskişehirspor müsabakası ise 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
Müthiş bir heyecanın yaşandığı TFF 1. Lig'de 33. haftanın maç programı açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden açıklanan programa göre 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı dışındaki tüm karşılaşmalar 12 Temmuz Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.
İşte TFF 1. Lig'de 33. haftanın maç programı:
- 02.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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