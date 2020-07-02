TFF 1. Lig'de 33. haftanın maç programı açıklandı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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1. Lig'de 33. haftanın maç programı açıklandı

TFF 1. Lig'de 33. haftanın maç programı açıklandı

(), 1. Lig'de 33. haftanın maç programını açıkladı. Şampiyonluğun ve küme düşme hattını ilgilendiren 8 karşılaşma Pazar günü 17.30'da başlayacak. Balıkesirspor-Eskişehirspor müsabakası ise Cumartesi günü oynanacak.

Müthiş bir heyecanın yaşandığı 1. Lig'de 33. haftanın maç programı açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden açıklanan programa göre Cumartesi günü oynanacak Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı dışındaki tüm karşılaşmalar Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

İşte TFF 1. Lig'de 33. haftanın maç programı:


  1. 02.07.2020
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