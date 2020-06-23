Kutlu’nun yüzü güldü

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'dan öğrencilerine övgü dolu sözler... Adanaspor karşısında 3-1 galibiyet alan futbolcuların performansından çok memnun olduğunu belirten Kutlu, "Geriye düştüğümüz maçta oyuncularımızın inancı ve gayretiyle galip gelmeyi başardık. Takımımızın oyun içinde göstermiş olduğu kazanma arzusu ve yediğimiz golün ardından verdikleri reaksiyondan son derece memnunum" ifadelerini kullandı.