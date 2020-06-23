Kutlu’nun yüzü güldü - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Kutlu’nun yüzü güldü

Kutlu’nun yüzü güldü

Kutlu’nun yüzü güldü

'dan öğrencilerine övgü dolu sözler... karşısında 3-1 galibiyet alan futbolcuların performansından çok memnun olduğunu belirten Kutlu, "Geriye düştüğümüz maçta oyuncularımızın inancı ve gayretiyle galip gelmeyi başardık. Takımımızın oyun içinde göstermiş olduğu kazanma arzusu ve yediğimiz golün ardından verdikleri reaksiyondan son derece memnunum" ifadelerini kullandı.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'dan öğrencilerine övgü dolu sözler... karşısında 3-1 galibiyet alan futbolcuların performansından çok memnun olduğunu belirten Kutlu, "Geriye düştüğümüz maçta oyuncularımızın inancı ve gayretiyle galip gelmeyi başardık. Takımımızın oyun içinde göstermiş olduğu kazanma arzusu ve yediğimiz golün ardından verdikleri reaksiyondan son derece memnunum" ifadelerini kullandı.

  1. 23.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kutlu’nun yüzü güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA