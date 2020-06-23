Akigolar kabusta

Yaşadıkları durumun kendilerini baltaladığını söyleyen başkan Fatih Karabulut, "Resmen kabus gibi günlerden geçiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yokken Altay maçına saatler kala böyle bir durum yaşadık. Ne olursa olsun yarışı bırakmayacağız" diye konuştu.