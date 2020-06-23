Akigolar kabusta
Teknik direktör Yılmaz Vural ile 3 futbolcu ve 9 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığı Akhisar, Altay karşısında alınan yenilgiyle alt-üst oldu.
Yaşadıkları durumun kendilerini baltaladığını söyleyen başkan Fatih Karabulut, "Resmen kabus gibi günlerden geçiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yokken Altay maçına saatler kala böyle bir durum yaşadık. Ne olursa olsun yarışı bırakmayacağız" diye konuştu.
- 23.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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