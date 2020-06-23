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23 Haziran 2020, Salı
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Akigolar kabusta

Akigolar kabusta

Teknik direktör ile 3 futbolcu ve 9 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığı Akhisar, Altay karşısında alınan yenilgiyle alt-üst oldu.

Yaşadıkları durumun kendilerini baltaladığını söyleyen başkan Fatih Karabulut, "Resmen kabus gibi günlerden geçiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yokken Altay maçına saatler kala böyle bir durum yaşadık. Ne olursa olsun yarışı bırakmayacağız" diye konuştu.

  1. 23.6.2020
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