Altay ‘SÜPER’ yolda
Ligde 3. sıraya yerleşen siyah-beyazlılar, gözünü Süper Lig’e dikti Yalçın Koşukavak, “Tek hedefimiz 17 yıllık özlemi bitirmek” dedi.
Zirve yarışındaki rakiplerinden Akhisar'ı yenerek iddiasını sürdüren Altay'da yüzler gülüyor. İlk 2 yolunda emin adımlarla ilerleyen siyahbeyazlılar, 17 yıllık Süper Lig özlemini bitirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Yalçın Koşuvakak, "Akhisar karşısında önemli bir galibiyet aldık. Puanlar çok sıkışık ve umarım kalan 5 maçı da en iyi şekilde tamamları" dedi.
'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'
Tek hedeflerinin Altay'ın 17 yıllık Süper Lig özlemine son vermek olduğunu da söyleyen genç hoca, "Var gücümüzle bunun için çalışıyoruz. İlk iki yolundaki rakiplerimizle oynayacağımız maçlarda da alacağımız galibiyetler bizi hedefimize ulaştıracak. Lige verilen arada tüm takımı en iyi şekilde hazır tutmaya çalıştık. İnanıyorum ki, sezon tamamlandığında hak ettiğimiz yerde olacağız" açıklamasını yaptı.
KRAL BOŞ GEÇMİYOR
Altay'ın gol makinesi Paixao, bıraktığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 29 golle TFF 1 Lig tarihinde rekor kırarak gol kralı olan yıldız futbolcu, Akhisar karşısında da 2 kez rakip fileleri havalandırdı. 35 yaşındaki Portekizli, bu sezon oynadığı 28 lig maçında 19 gol sevinci yaşadı.
- 23.6.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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