Lider geri sayımda
İki kez yenik duruma düştüğü İstanbulspor karşısında beraberliği kurtaran lider Hatay'da söz hocanın...
İstanbul'da aldıkları 1 puanın çok değerli olduğunu söyleyen Mehmet Altıparmak, "İyi bir geri dönüşe imza attık. Bu 1 puan altın değerinde. Belki de bu puan bizi şampiyon yapacak. Oyuncularımın hepsine verdikleri özverili mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Mutlu sona ulaşmak için yalnızca 5 haftamız kaldı" sözlerini sarfetti.
- 23.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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