Lider geri sayımda

İstanbul'da aldıkları 1 puanın çok değerli olduğunu söyleyen Mehmet Altıparmak, "İyi bir geri dönüşe imza attık. Bu 1 puan altın değerinde. Belki de bu puan bizi şampiyon yapacak. Oyuncularımın hepsine verdikleri özverili mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Mutlu sona ulaşmak için yalnızca 5 haftamız kaldı" sözlerini sarfetti.