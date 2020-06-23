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23 Haziran 2020, Salı
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Lider geri sayımda

Lider geri sayımda

İki kez yenik duruma düştüğü İstanbulspor karşısında beraberliği kurtaran lider 'da söz hocanın...

'da aldıkları 1 puanın çok değerli olduğunu söyleyen , "İyi bir geri dönüşe imza attık. Bu 1 puan altın değerinde. Belki de bu puan bizi şampiyon yapacak. Oyuncularımın hepsine verdikleri özverili mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Mutlu sona ulaşmak için yalnızca 5 haftamız kaldı" sözlerini sarfetti.

  1. 23.6.2020
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