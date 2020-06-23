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23 Haziran 2020, Salı
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dört köşe!

Erzurum dört köşe!

galibiyetiyle kapatan Erzurumspor, zirve takibini sürdürüyor. Doğu ekibinin basın sözcüsü , tekrar 'e çıkmak için mücadele ettiklerini kaydedip, "Hatayspor'un berabere kaldığı, 'un yenildiği bir haftada kazanmak çok önemliydi. Bu 3 puan çok değerliydi. Bütün maçlara final gözüyle bakıyoruz. Camia olarak şampiyonluğa kenetlendik ve bu hedefe 5 maç sonunda inşallah ulaşacağız" diye konuştu.

Haftayı Eskişehirspor galibiyetiyle kapatan Erzurumspor, zirve takibini sürdürüyor. Doğu ekibinin basın sözcüsü , tekrar 'e çıkmak için mücadele ettiklerini kaydedip, "Hatayspor'un berabere kaldığı, 'un yenildiği bir haftada kazanmak çok önemliydi. Bu 3 puan çok değerliydi. Bütün maçlara final gözüyle bakıyoruz. Camia olarak şampiyonluğa kenetlendik ve bu hedefe 5 maç sonunda inşallah ulaşacağız" diye konuştu.

  1. 23.6.2020
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