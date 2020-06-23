Erzurum dört köşe!

Haftayı Eskişehirspor galibiyetiyle kapatan Erzurumspor, zirve takibini sürdürüyor. Doğu ekibinin basın sözcüsü Ahmet Dal, tekrar Süper Lig'e çıkmak için mücadele ettiklerini kaydedip, "Hatayspor'un berabere kaldığı, Bursaspor'un yenildiği bir haftada kazanmak çok önemliydi. Bu 3 puan çok değerliydi. Bütün maçlara final gözüyle bakıyoruz. Camia olarak şampiyonluğa kenetlendik ve bu hedefe 5 maç sonunda inşallah ulaşacağız" diye konuştu.