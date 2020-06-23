Erzurum dört köşe!
Haftayı Eskişehirspor galibiyetiyle kapatan Erzurumspor, zirve takibini sürdürüyor. Doğu ekibinin basın sözcüsü Ahmet Dal, tekrar Süper Lig'e çıkmak için mücadele ettiklerini kaydedip, "Hatayspor'un berabere kaldığı, Bursaspor'un yenildiği bir haftada kazanmak çok önemliydi. Bu 3 puan çok değerliydi. Bütün maçlara final gözüyle bakıyoruz. Camia olarak şampiyonluğa kenetlendik ve bu hedefe 5 maç sonunda inşallah ulaşacağız" diye konuştu.
Haftayı Eskişehirspor galibiyetiyle kapatan Erzurumspor, zirve takibini sürdürüyor. Doğu ekibinin basın sözcüsü Ahmet Dal, tekrar Süper Lig'e çıkmak için mücadele ettiklerini kaydedip, "Hatayspor'un berabere kaldığı, Bursaspor'un yenildiği bir haftada kazanmak çok önemliydi. Bu 3 puan çok değerliydi. Bütün maçlara final gözüyle bakıyoruz. Camia olarak şampiyonluğa kenetlendik ve bu hedefe 5 maç sonunda inşallah ulaşacağız" diye konuştu.
- 23.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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