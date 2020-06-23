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23 Haziran 2020, Salı
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’da Diyadin devri

Bursaspor’da Diyadin devri

Keçiörengücü karşısında alınan yenilginin ardından İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran 'da yeni hoca belli oldu.

Yeşil-beyazlı yönetimin, en son bu sezon ekibi Ankaragücü'nü çalıştıran ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayıp takımın başına geçeceği bildirildi.

  1. 23.6.2020
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