Bursaspor’da Diyadin devri

Yeşil-beyazlı yönetimin, en son bu sezon Süper Lig ekibi Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Metin Diyadin ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayıp takımın başına geçeceği bildirildi.