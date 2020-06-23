Corona virüsüne yakalanan Yılmaz Vural konuştu! "Kaçamadım"
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da corona virüsüne yakalanan teknik direktör Yılmaz Vural virüsten kaçamadığını vurgulayarak, "20 Mart'tan beri tesislerden çıkmadım ancak 93 gün maçların başlamasını bekledikten sonra son gün böyle bir olay yaşadık" dedi.
TFF 1'inci Lig'de geçen pazar oynanan Altay maçı öncesi futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ve Vrsajevic'in içinde olduğu 11 kişiyle birlikte corona virüsü testi pozitif çıkıp hastanede karantinaya alınan teknik direktör Yılmaz Vural, olayın ardından ilk kez konuştu.
Akhisar Devlet Hastanesi'nde karantina altında olup ilaç tedavisi gören 67 yaşındaki teknik adam durumunun iyi olduğunu, yapılacak yeni testlerin sonucunu beklediklerini söyledi. Türk futbolunun en çok takım çalıştıran ismi olan Vural, 3 ay boyunca kendisini kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri'ne kapatmasına rağmen virüsten kaçamadığını belirterek, "20 Mart'tan beri tesislerden çıkmadım ancak 93 gün maçların başlamasını bekledikten sonra son gün böyle bir olay yaşadık" ifadelerini kullandı.
Corona virüsü testi pozitif çıkmasına rağmen hiçbir rahatsızlığının bulunmadığını vurgulayan Yılmaz Vural, "Hiçbir semptom yok. Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi hiçbir sıkıntım bulunmuyor. Benimle birlikte hastanede karantinada olan futbolcularım ve diğer arkadaşlarımızın da hastalık belirtisi yok. Dün bir antikor testi yapıldı ve temiz çıktı. Bugünden cumaya kadar 3 kez PCR testinden geçeceğiz. Futbol Federasyonu sahalara dönebilmemiz için üst üste 3 negatif test sonucu istiyor" diye konuştu. Moralsiz çıktığı Altay deplasmanındaki yenilgiyle ilk 2 hedefinin uzağına düşen Akhisarspor'da koca sezonun emeğine yazık olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Ben takımın başında olsam Altay'ı yenerdik. Tamamen moralsizlik ve konsantrasyon kaybından 2 gol yedik. İzlerken kahroldum" dedi.
Vural'ın Akhisar'da bulunan eşi, oğlu ve corona virüsüne yakalanan diğer futbolcuların ailelerinin ise virüs testleri negatif çıktı.
- 23.06.2020
- Levante-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu! Avrupa devleri peşinde
- Ahmet Ağaoğlu'ndan Alanya açıklaması: "Yavşaklar, şampiyon mu olacaksınız?" dediler!
- Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
- Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori
- Son dakika haberleri: Transfer borsası alev aldı! Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 2 transfer
- Gökhan Gönül sonunda imzayı atıyor! İşte anlaşmanın detayları
- Fransızların Vedat Muriqi planı! O kulübün ilk hedefi...
- Son dakika transfer haberleri: Galatasaray resti çekti! Mert Hakan öyle bir şey yaptı ki...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Corona virüsüne yakalanan Yılmaz Vural konuştu! "Kaçamadım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.