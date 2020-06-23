Corona virüsüne yakalanan Yılmaz Vural konuştu! "Kaçamadım" - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Corona virüsüne yakalanan konuştu! "Kaçamadım"

Corona virüsüne yakalanan Yılmaz Vural konuştu! "Kaçamadım"

1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da corona virüsüne yakalanan virüsten kaçamadığını vurgulayarak, "'tan beri tesislerden çıkmadım ancak 93 gün maçların başlamasını bekledikten sonra son gün böyle bir olay yaşadık" dedi.

1'inci Lig'de geçen pazar oynanan Altay maçı öncesi futbolcular , ve Vrsajevic'in içinde olduğu 11 kişiyle birlikte corona virüsü testi pozitif çıkıp hastanede karantinaya alınan , olayın ardından ilk kez konuştu.

Akhisar Devlet Hastanesi'nde karantina altında olup ilaç tedavisi gören 67 yaşındaki teknik adam durumunun iyi olduğunu, yapılacak yeni testlerin sonucunu beklediklerini söyledi. Türk futbolunun en çok takım çalıştıran ismi olan Vural, 3 ay boyunca kendisini kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri'ne kapatmasına rağmen virüsten kaçamadığını belirterek, "'tan beri tesislerden çıkmadım ancak 93 gün maçların başlamasını bekledikten sonra son gün böyle bir olay yaşadık" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü testi pozitif çıkmasına rağmen hiçbir rahatsızlığının bulunmadığını vurgulayan Yılmaz Vural, "Hiçbir semptom yok. Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi hiçbir sıkıntım bulunmuyor. Benimle birlikte hastanede karantinada olan futbolcularım ve diğer arkadaşlarımızın da hastalık belirtisi yok. Dün bir antikor testi yapıldı ve temiz çıktı. Bugünden cumaya kadar 3 kez PCR testinden geçeceğiz. Federasyonu sahalara dönebilmemiz için üst üste 3 negatif test sonucu istiyor" diye konuştu. Moralsiz çıktığı Altay deplasmanındaki yenilgiyle ilk 2 hedefinin uzağına düşen Akhisarspor'da koca sezonun emeğine yazık olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Ben takımın başında olsam Altay'ı yenerdik. Tamamen moralsizlik ve konsantrasyon kaybından 2 gol yedik. İzlerken kahroldum" dedi.

Vural'ın Akhisar'da bulunan eşi, oğlu ve corona virüsüne yakalanan diğer futbolcuların ailelerinin ise virüs testleri negatif çıktı.

  1. 23.06.2020
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