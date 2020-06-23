Son dakika: Fatih Karagümrük'te Ömer Erdoğan dönemi sona erdi!
Son dakika... TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ten bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada teknik direktör Ömer Erdoğan'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildiği ifade edildi. İşte detaylar...
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın isteği üzerine ve görülen zorunluluk sebebiyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi. Fatih Karagümrük Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Değerli futbol kamuoyu, görülen zorunluluk ve teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın da isteği üzerine karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
- 23.06.2020
- Güncelleme: 23.06.2020 17:10
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