Son dakika: Fatih Karagümrük'te Ömer Erdoğan dönemi sona erdi!

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın isteği üzerine ve görülen zorunluluk sebebiyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi. Fatih Karagümrük Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli futbol kamuoyu, görülen zorunluluk ve teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın da isteği üzerine karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."