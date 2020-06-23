Son dakika: Fatih Karagümrük'te Ömer Erdoğan dönemi sona erdi! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Haberler TFF 1.Lig Resmen açıklandı! O teknik adamla yollar resmen ayrıldı

Son dakika: 'te dönemi sona erdi!

Son dakika: Fatih Karagümrük'te Ömer Erdoğan dönemi sona erdi!

Son dakika... 1. Lig ekiplerinden 'ten bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildiği ifade edildi. İşte detaylar...

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 'ın isteği üzerine ve görülen zorunluluk sebebiyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi. Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli futbol kamuoyu, görülen zorunluluk ve teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın da isteği üzerine karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

  1. 23.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 17:10
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