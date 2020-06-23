Yarım kalan maç bitti! Giresunspor 2-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Yarım kalan maç bitti! Giresunspor 2-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Yarım kalan maç bitti! Giresunspor 2-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

'de Giresunspor ile İstanbulspor hava koşulları sebebiyle yarım kalan maçı tamamladı. 34. dakikadan devam eden maçta Giresunspor ve 'ın golleriyle 2-1 kazandı.

TFF 1'inci Lig'de hava koşullarının elverişsizliği sebebiyle 8 Şubat'ta 34'üncü dakikada ertelenen maçta Giresunspor, İstanbulspor'u 2-1 yendi. Maç 34. dakikadan İstanbulspor'un kullandığı taç ile başladı. Maçın 51. dakikasında skoru eşitleyen golü kaydetti. Giresunspor'un galibiyetini tescilleyen golü 75. dakikada kaydetti.

  1. 23.06.2020
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