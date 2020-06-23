Yarım kalan maç bitti! Giresunspor 2-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de Giresunspor ile İstanbulspor hava koşulları sebebiyle yarım kalan maçı tamamladı. 34. dakikadan devam eden maçta Giresunspor Mehmet Taş ve Özgürcan Özcan'ın golleriyle 2-1 kazandı.
TFF 1'inci Lig'de hava koşullarının elverişsizliği sebebiyle 8 Şubat'ta 34'üncü dakikada ertelenen maçta Giresunspor, İstanbulspor'u 2-1 yendi. Maç 34. dakikadan İstanbulspor'un kullandığı taç ile başladı. Maçın 51. dakikasında Mehmet Taş skoru eşitleyen golü kaydetti. Giresunspor'un galibiyetini tescilleyen golü 75. dakikada Özgürcan Özcan kaydetti.
- 23.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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