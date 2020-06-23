Son dakika: Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesi feshedildi!
Son dakika... Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hocamız Mustafa Reşit Akçay ile, Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Mustafa Reşit Akçay, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada "Trabzonspor için bence o sene bu sene! En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca'nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Trabzonspor'un şampiyon olması sadece Trabzon kentinin şampiyonluğu değil, bence ülke futbolunun kazanması..." demişti.
- 23.06.2020
- Güncelleme: 23.06.2020 15:23
- Son dakika: Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesi feshedildi!
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesi feshedildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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