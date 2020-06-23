Son dakika: Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesi feshedildi!

Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hocamız Mustafa Reşit Akçay ile, Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Mustafa Reşit Akçay, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada "Trabzonspor için bence o sene bu sene! En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca'nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Trabzonspor'un şampiyon olması sadece Trabzon kentinin şampiyonluğu değil, bence ülke futbolunun kazanması..." demişti.