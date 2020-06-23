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23 Haziran 2020, Salı
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Haberler MKE Ankaragücü Süper Lig'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedildi...

Son dakika: Ankaragücü'nde 'ın sözleşmesi feshedildi!

Son dakika: Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesi feshedildi!

Son dakika... ekiplerinden MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adam 'ın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hocamız ile, ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?
Mustafa Reşit Akçay, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada "Trabzonspor için bence o sene bu sene! En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca'nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Trabzonspor'un şampiyon olması sadece Trabzon kentinin şampiyonluğu değil, bence ülke futbolunun kazanması..." demişti.

  1. 23.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 15:23
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