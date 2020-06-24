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24 Haziran 2020, Çarşamba
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’nde Akçay depremi!

Ankaragücü’nde Akçay depremi!

maçı öncesi ayrılık talebi; kötü sonuçlar ve Trabzon açıklamalarının tartışma oluşturmaması adına Akçay’dan geldi.

'de son sırada yer alan 'nde Teknik Direktör 'la yollar ayrıldı. Başkan Fatih Mert, "Pandemi sürecinden sonra ligde oynadığımız maçlarda aldığımız sonuçlar ve hocamızın daha önce ile ilgili yaptığı açıklamaların Trabzon maçı öncesinde yeni bir tartışma oluşturmaması düşüncesiyle hocamızdan böyle bir talep geldi. Hem hocamızı hem de kulübümüzü böyle bir tartışma içine sokmak istemediğimizden dolayı bu talebi olumlu karşıladık. Hocamıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.
  1. 24.6.2020
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