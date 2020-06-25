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25 Haziran 2020, Perşembe
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Ankaragücü’nde

İbrahim Üzülmez Ankaragücü’nde

Akçay’yla yollarını ayıran A.Gücü, geçen hafta ’ya veda eden ’le anlaştı.

Süper Lig'de 24 puanla son sırada olan Ankaragücü, 1. Lig'de Keçiörengücü yenilgisi sonrasında 'la yolları ayrılan 'le 1.5 yıllık anlaşma sağladı. maçı öncesinde önceki gün 'la karşılıklı yollarını ayıran sarı-lacivertliler'de Başkan Fatih Mert, Timsah'a veda eden 45 yaşındaki Üzülmez'le Ankaragücü tesislerinde bir görüşme gerçekleştirdi. İbrahim Üzülmez daha önce G.Birliği'ni de çalıştırmıştı.
  1. 25.6.2020
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