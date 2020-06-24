Ankaragücü'nde İbrahim Üzülmez dönemi!
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin küme düşmesi halinde sözleşme sona erecek, takım ligde kalırsa tecrübeli teknik adamın mukavelesi 1 yıl daha uzatılacak.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile salı günü karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışlarına hemen başlayan Başkent ekibi, Akçay'ın yerine İbrahim Üzülmez ile prensip anlaşmasına vardı.
TFF 1'inci Lig temsilcisi Bursaspor'dan ayrılan İbrahim Üzülmez, sarı-lacivertlilerle 6 maç + 1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Buna göre, Ankara temsilcisi küme düşerse İbrahim Üzülmez'in sözleşmesi sona erecek, takım ligde kalmayı başarırsa, 1 yıl daha İbrahim Üzülmez ile yola devam edilecek. 46 yaşındaki teknik adamın teknik kadrosunun ise bu akşam belli olacağı öğrenildi.
Teknik direktörlük kariyerinde Çaykur Rizespor, Elazığspor, Gençlerbirliği ve Gaziantep'te görev yapan Üzülmez, son olarak TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'u çalıştırmıştı.Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 19:26
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